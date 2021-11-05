فاطمة البنوي تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم "بلوغ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشارك الممثلة والكاتبة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، المقرر إقامة فعالياته في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، كمخرجة من خلال فيلم "بلوغ" .

"بلوغ" هو فيلم روائي طويل يضم خمسة أفلام قصيرة لخمس مخرجات سعوديات، هن فاطمة البنوي، هند الفهاد، جواهر العامري، نور الأمير وسارة مسفر، ويتناول موضوعات تسلط الضوء على حياة المرأة السعودية. وتشارك فاطمة في هذا المشروع بفيلمها القصير "حتى نرى النور" والذي تلقى دعماً من مهرجان البحر الأحمر في بداية 2020، وهو المهرجان الذي قدم لها أيضاً تمويلاً لمشروع أول أفلامها الروائية "بسمة"، وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته 78 .

تعد هذه المشاركة الثانية لـ فاطمة البنوي في مهرجان القاهرة السينمائي، إذ شاركت أول مرة في دورته الـ38 كممثلة من خلال فيلم "بركة يقابل بركة" للمخرج محمود صباغ، والذي نافس في مسابقة آفاق السينما العربية بالمهرجان، كما شارك في العديد من المهرجانات الدولية الأخرى، من بينها مهرجاني برلين وتورنتو، وكان ممثلاً للسعودية في جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو واحد من 15 مهرجانا فقط تم تصنيفها ضمن فئة "أ" من قِبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام، وهو المهرجان الأقدم الذي تم اعتماده دولياً في العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط.

فاطمة البنوي ممثلة ومخرجة وكاتبة سعودية، اختارتها مجلة تايم الأمريكية ضمن قادة الجيل الجديد في 2018 عن مؤسستها "مشروع القصة الأخرى"، كما حظيت بإشادة دولية عن بطولتها لفيلم بركة يقابل بركة الذي شارك في مهرجان برلين السينمائي وكان ممثلاً للسعودية في جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية. وفي الدراما التليفزيونية، شاركت في بطولة مسلسلي "ما وراء الطبيعة" على نتفليكس، و"الشك" على منصة شاهد، والذي شاركت أيضاً في تأليفه وإخراجه.

أحدث أعمال فاطمة مسلسل الإثارة والتشويق 60 دقيقة، الذي عُرض على منصة شاهد، وحقق أعلى نسبة مشاهدة في مصر على المنصة مع بداية عرضه، وتشارك في بطولته أمام ياسمين رئيس، شيرين رضا، محمود نصر وسوسن بدر، ومن إخراج مريم أحمدي، تأليف محمد هشام عبية. كما انتهت من تصوير فيلم "طريق 10"، من إنتاج ام بي سي ستوديوز، وفيلم الأبطال، من إنتاج أفلام المها بالتعاون مع lola Arabia.

ومؤخراً اُختيرت فاطمة البنوي كعضو في أول جمعية مهنية للمسرح والفنون الأدائية بالسعودية، لمساهمتها في عالم الفن بشكل عام والمسرح بشكل خاص، إذ أخرجت العديد من العروض المسرحية الاجتماعية والدرامية، مثل مسرحية الدائرة المستقيمة التي أخذت شكل مسرح الشارع في أول دورة من دورات مواسم جدة في السعودية.