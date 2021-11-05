شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مليون دولار في 6 أيام لـ فيلم الإثارة Last Night in Soho والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الدراما والإثارة الجديد Last Night in Soho، إلى 6 مليون و 924 ألف دولار منذ طرحه يوم 29 أكتوبر الماضي بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

وأنقسمت إيرادات فيلم Last Night in Soho 4 مليون و 600 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 2 مليون و 324 ألف دولاربـ دور العرض حول العالم.

ودار فيلم Last Night in Soho مع انتقال عارضة أزياء شابة إلى لندن، تدعى Eloise، مهووسة بكل شيء في الستينيات بالإضافة إلى أن لديها حاسة سادسة غريبة، بطريقة ما هي قادرة على تكوين علاقة غريبة عبر الزمن مع ساندي (أنيا تايلور جوي)، وهي شابة مبهرة تحلم بأن تصبح نجمة.

بينما تختفي Eloise بشكل أعمق في وقت غريب، وتنمو علاقتها بساندي، يبدأ كل شيء في الانهيار، بأكثر الطرق سريالية ممكنة.

فيلم الرعب Last Night in Soho من بطولة أنيا تايلور جوي، جيسي مي لي، مات سميث، ديانا ريج، توماسين ماكنزي، تيرينس ستامب، ليزا ماكجريليس، جيمس فيلبس، أوليفر فيلبس، ريتا توشنجهام، ومن إخراج المخرج إدجار رايت، الذى شارك في الكتابة مع كريستي ويلسون كيرنز.