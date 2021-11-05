شمس الكويتية معجبة بـ بيل غيتس وتعرض عليه الزواج!

كتب امير فتحي في الجمعة 5 نوفمبر 2021 05:43 صباحاً - أبدت الفنانة شمس الكويتية اعجابها بـ مؤسس شركة “مايكروسوفت”، بيل غيتس، خاصة لجهة تنبؤاته حول الفيروسات. وعلقت شمس الكوينية على تغريدة تحدث صاحبها عن تحذير بيل غيتس “من هجمات إرهابية محتملة قد يتم استخدام فيروس الجدري فيها لتحقيق أقصى الأضرار”. جميل هذا الانسان نبي العصر الالكتروني عاجبني تنبؤاته ومعرفته بلي جاي انا اعرض عليه الزواج تتوقعون يوافق؟؟؟ https://t.co/H2WLlHtQeQ — #شمس ☀️ (@shamsofficial) November 5, 2021 وعلقت شمس الكويتية كاتبة: “جميل هذا الانسان نبي العصر الالكتروني عاجبني تنبؤاته ومعرفته بلي جاي انا اعرض عليه الزواج تتوقعون يوافق؟؟؟”.

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