كتب امير فتحي في الجمعة 5 نوفمبر 2021 05:43 صباحاً - دخلت الفنانة اللبنانية اليسا في قائمة اكثر 50 شخص مؤثر حول العالم على تطبيق تويتر. وتعتبر اليسا الاولى في الوطن العربي والشرق الاوسط وشمال افريقيا ضمن قوائم الفنانين الاكثر شهرة ومتابعة على تويتر. واحتلت اليسا المرتبة 47 في حين احتلت النجمة العالمية بيونسيه المرتبة 48 واحتلت النجمة العالمية تايلور سويفت المرتبة الاولى.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/elissakh/status/1456302960615559176?ref_src=twsrc%5Etfw وقد علقت اليسا على خبر دخولها قائمة الاكثير تأثيرا عبر تغريدة قالت فيها: “خبر سعيد.. شكرا لجعل هذه المنصة بهذه القوة! سعيدة جدا ان اشارك هذا الانجاز معكم”.

كانت هذه تفاصيل خبر اليسا العربية الوحيدة ضمن قائمة الـ 50 الاكثر تأثيرا على تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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