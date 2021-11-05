شكرا لقرائتكم خبر عن 117 مليون دولار لـفيلم الرعب Halloween Kills خلال أسبوعين من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب الجديد Halloween Kills إيرادات وصلت إلى 117 مليونًا و 155 الف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه يوم 15 أكتوبر الماضى، بدور العرض حول العالم، وانقسمت إيرادات فيلم Halloween Kills الجديد بين 86 مليونًا و 348 آلاف دولار بالولايات المتحدة الأمريكية، و 30 مليونًا و 807 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

بالإضافة إلى ذلك كان قد حقق فيلم الرعب Halloween Kills إيرادات غير متوقعة وضئيلة للغاية وصلت لـ4.9 مليون دولار فى اليوم الأول من عرضه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان القائمون على الفيلم يتوقعون إيرادات تتخطى الـ25 مليون دولار فى اليوم الأول له.

فيلم Halloween Kills من بطولة كايل ريتشاردز، أنتوني مايكل هول، جودي جرير، جيمي لي كورتيس، ديلان أرنولد، آندي ماتيشاك، روبرت لونجستريت، تشارلز سايفر، كادرولشا أونا كارول، عمر ج. دورسي، ستيفاني ماكنتاير.

وحقق الجزء الأول من العمل، الذى طرح تحت اسم "Halloween" من بطولة كيرتيس وإخراج ديفيد جوردون جرين، إيرادات تخطت الـ250 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.