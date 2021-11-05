عروض استثنائية ومنافسة وإشادة بـ"كباتن الزعتري" في أيام قرطاج السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينافس الفيلم الوثائقي "كباتن الزعتري" للمخرج والمنتج المصري علي العربي ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية من النسخة 32 لأيام قرطاج السينمائية (30 أكتوبر - 6 نوفمبر)، نال بعده إشادة كبيرة من الجمهور التونسي إذ حصل على تصفيق حاد استمر لدقيقتين، كما شهد تفاعلاً مع بطلي الفيلم محمود وفوزي عند صعودهما على خشبة المسرح بعد العرض. ومن المقرر أن يستكمل الفيلم جولته حول العالم العربي في النسخة التاسعة من مهرجان أجيال السينمائي بقطر.

وينطلق الفيلم في سينما زاوية ابتداءً من الأربعاء 3 نوفمبر ويعد هذا أول عرض للفيلم في السينما المصرية، وكان كباتن الزعتري ضمن القائمة القصيرة للأفلام المرشحة لتمثيل مصر رسمياً في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.

وعلى هامش مشاركة الفيلم في أيام قرطاج السينمائية يُعرض الفيلم لجمهور من السجناء وأطفال الإصلاحيات في تونس، وذلك في عرضين استثنائيين، في محاولة لفتح نافذة على الأمل، إذ يعرض الفيلم قصة التشبث بالأحلام والطموحات بالرغم من الظروف الصعبة.

وكان الفيلم قد حصل مؤخرًا على جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل من مهرجان الجونة السينمائي، وتنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان هوت سبرينجز للأفلام الوثائقية، وكان الفيلم ترشح لـ 15 جائزة وشارك في 82 مهرجان دولي من بينهم مهرجان رؤى الواقع الوثائقي، ومهرجان أفلام حقوق الإنسان في برلين، ومهرجان كوبنهاجن للأفلام الوثائقية. وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان صاندانس السينمائي الدولي، حيث حصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام في المهرجان. وتلقى دعم من عدة مؤسسات عالمية أثناء مراحل إنتاجه المختلفة. ومن المنتظر أن ينطلق الفيلم في دور العرض الأمريكية في نيويورك ولوس أنجلوس ابتداءً من ١٩ نوفمبر.

يدور كباتن الزعتري حول قصة الصديقين محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن ولديهما حلم كبير لاحتراف كرة القدم. على الرغم من ظروفهما الصعبة، وتواجدهما في مكان لا يوفر أي تسهيلات أو فرص للتدريب فإنهما يركزان كل طاقتهما على لعب كرة القدم يومياً. حتى تصل أكاديمية عالمية إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، يصبح من الممكن أن يتحول حلمهما إلى حقيقة.

علي العربي منتج ومخرج مصري شاب، مؤسس شركة Ambient Light للإنتاج. بدأ مشواره منتجًا ومخرجًا للأفلام الوثائقية في قناة ZDF الألمانية، واستقال بعد فترة رغبة منه في صناعة محتوى يعبر عن وجهة نظره لينطلق بعدها في إنتاج أفلام وثائقية قصيرة لمنصات دولية معروفة ومنها ناشيونال جيوجرافيك الشرق الأوسط. فيلم كباتن الزعتري هو أول فيلم وثائقي طويل في مسيرته، وجاء في المركز الثاني ضمن أفضل أفلام في مهرجان صاندانس السينمائي، حيث حصل على عرضه العالمي الأول، ويتتبع قصة محمود وفوزي من مرحلة المراهقة حتى الشباب وحلمهما في احتراف كرة القدم.

يعكف العربي على عدة مشاريع عربية وعالمية من ضمنها الفيلم الروائي أسطورة زينب ونوح للمخرج يسري نصر الله، إذ يشارك علي في إنتاجه. كما يعمل على تنفيذ فيلم يحكي قصة ملاكم، ويجري تصويره بين مصر وأمريكا. ويشارك حاليًا في صناعة الفيلم الهندي Ashish's Journey.