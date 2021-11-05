عمرو سلامة يكشف عن الملصق الدعائي الأول لمسلسل "بيمبو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المخرج عمرو سلامة، عن الملصق الدعائي الأول لمسلسل (بيمبو)، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على منصة "شاهد".

ونشر سلامة، البوستر عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سيداتي أنساتي سادتي.. نقدم لكم أول بوستر لـ مسلسلنا الجديد (بيمبو)، والمسلسل من أعمال منصة شاهد الأصلية وشركة فيلم فاكتوري، والمسلسل من بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، وويجز بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف والوجوه الجديدة".

وأضاف: "المسلسل من تأليف محمد أديب ومعه عدد من الكُتاب الشباب الرائعين، وتشارك معيّ في إخراج حلقات من المسلسل، المخرج الرائع عمر رشدي.. رهاننا أنكم سترون عملا مختلفا جدًا".

مسلسل "بيمبو" بطولة: أحمد مالك، هدى المفتي، وويجز، ومحمد لطفي، وعدد من الفنانين، ومن إخراج عمرو سلامة.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي يتخلله أحداث مليئة بالتشويق والغموض، ويناقش قضايا ومشكلات يتعرض لها الشباب في أعمار متفاوتة، بينها الإدمان، في 15 حلقة.