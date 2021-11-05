جورج وسوف ووائل جسار يشعلان اجواء موسم الرياض بأجواء طربية.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 5 نوفمبر 2021 03:50 صباحاً - أحيا الفنان السوري جورج وسوف والفنان اللبناني حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم الخميس، بمسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقد شارك حساب موسم الرياض على تويتر مقاطع من الحفل والذي اظهر تفاعلا واسعا من قبل الجمهور مع اغاني سلطان الطرب.



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وعلق حساب موسم الرياض على الفيديو بالقول: “في ليلة مميزة .. سافرنا مع صوته اللي ما يشبه أحد لبعيد مع سلطان الطرب جورج وسوف .. في #بوليفارد_رياض_سيتي”.

كما شارك الحساب مشاهد من فقرة الفنان وائل جسار وعلق كاتبا: “هذا المساء ما يليق فيه إلا صاحب الإحساس الكبير .. والصوت الشاعري الفنان وائل جسار يطربنا بأول حفلات مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي”.



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