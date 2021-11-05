شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صفوت شقيق حورية فرغلى وزوج شيري عادل فى "أيام وبنعيشها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور الفنان أحمد صفوت مشاهده الأخيرة في مسلسل "أيام وبنعيشها" في لبنان وذلك تمهيداً لعرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويجسد صفوت خلال أحداث العمل شخصية "سليمان" وهو شقيق حورية فرغلى التي تساعده على الزواج من شيرى عادل.

مسلسل "أيام وبنعيشها" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوي خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، وندا موسى، جمال عبد الناصر، حجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى، ومحمد مغربى، غريب محمود، سلوى غريب.



أحمد صفوت

ويشارك أحمد صفوت في بطولة فيلم "فارس" مع أحمد زاهر في أولى بطولاته السينمائية، حيث يتبقى لصفوت عدد قليل من المشاهد ينتهى منهم بعد عودته من لبنان، والعمل يشارك في بطولته حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وقدم أحمد صفوت مسلسلين في شهر رمضان الماضى هما "ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد ورانيا يوسف وياسمين رئيس وعمرو عبد الجليل ودلال عبد العزيز وصبرى فواز وإخراج أحمد خالد موسى، و"لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق وشريف سلامة وعمرو عبد الجليل ومى سليم ووفاء عامر وإخراج محمد أسامة.