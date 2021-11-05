شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد وعاصى الحلانى ومروان خورى نجوم مهرجان الموسيقى العربية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل، اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية والتى تستمر حتى 15 نوفمبر الجاري.

على مسرح النافورة: يقدم الفنان عاصي الحلاني حفلا بقيادة أحمد عامر وصوليست قانون الفنان فرات قدوري. وعلى مسرح الجمهورية حفل الفنان أحمد سعد وفرقة الإنشاد الديني بقيادة عمر فرحات. وفى مكتبة الإسكندرية: يحيى الفنان حمام إبراهيم والفنانة رحاب مطاوع والفنان مروان خوري حفلا بقيادة مصطفى حلمي.

وقدم الفنان مدحت صالح أمس الخميس حفلا بقيادة أحمد عامر ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه منها: بحلم على قدي، ولا تسوي دموع، و3 سلامات، ووردي، وزي ما أنت عاوز، وكوكب تاني، وزي المليونيرات، والدنيا لوهتيجي، كما قدم أغنية أنت عمري لكوكب الشرق أم كلثوم، واختتم الحفل بأغنية أنا ابن مصر.