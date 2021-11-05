شكرا لقرائتكم خبر عن إزيك يا حبيبى.. مقابلة فاترة فى أول لقاء بين صلاح عبد الله وأحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، الفنان صلاح عبد الله، والفنان سليمان عيد والمطربة نوران أبو طالب، التي قدمت فقرات غنائية خلال الحلقة.

وقال صلاح عبد الله خلال اللقاء: "وأنا بصور فيلم مواطن ومخبر وحرامى كنت لابس الجلابية بتاعت المخبر وأنا قاعد لقيت هند صبرى جاية ومعاها أحمد عز كانوا بيصوروا فيلم مذكرات مراهقة وعرفتنى بعز فقلتله إزيك يا حبيبي".

وتابع: "اتجمعنا أنا وعز فى مواقف كتير بعد كدة وماسكهالى لحد دلوقتى وكل شوية يقول اوعوا تفتكروه طيب ده أول ما شافنى قالى ازيك يا حبيبي".

وكشف صلاح عبد الله خلال الحلقة: "عندى 3 بنات أعتبرهن 3 نعم، كما أن لدى حفيدة وحفيد، وكنت على طول عندى شغل بسبب رزق البنات، وبحب أغنية نانسى عجرم (يا بنات)"، وغناها صلاح عبد الله خلال الحلقة.

وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله الدرامية، حدوتة "هدف نبيل" من مسلسل "ورا كل باب" وشارك في البطولة بجانب صلاح عبد الله، محمود البزاوى، ديانا هشام، عايدة رياض، شريف خير الله وإخراج أيمن صقر.