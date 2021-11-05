شكرا لقرائتكم خبر عن مقلب من أحمد السقا فى سليمان عيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، الفنان صلاح عبد الله، والفنان سليمان عيد والمطربة نوران أبو طالب، التي قدمت فقرات غنائية خلال الحلقة.

وكشف الفنان سليمان عيد عن مقلب الفنان أحمد السقا قائلا: "السقا قالى أحمد رزق تعبان ولازم تيجى عندى بسرعة وتجبلنا علاج (أندر لاين ٨٠٠) ورحت صيدليات كتير ومش لاقى الدوا ده، كلمته وأنا فى الصيدلية وقال لى ادينى الصيدلى، وفضل الدكتور يبص فاستغربت وقال لى: استريح شوية قلت له: الدوا هيتأخر، وقال لى: سيبك من الدوا أنت حاسس بحاجة، أصل هم قالولى إن فى حاجة كدة بتخليك تتجنن وأنا خايف على الصيدلية".

وتحدث سليمان عيد عن زواجه وأولاده خلال الحلقة وقال: ابنى وابنتى شبهى، واحنا في شهر العسل كانت أمنيتى أنا وزوجتى أن يكون لدينا ولد وبنت، أول فلوس أكسبها من التمثيل لم أشتر سيارة، اشتركت في نادى لأولادى، حتى أصبحا بطلا في السباحة والكارتيه، ولما يكلمنى يقول لى أنت ربيت كويس بكون فى غاية السعادة".