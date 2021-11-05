شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد: اتقدمت لـ 12 بنت واترفضت.. مرة منهم بسبب التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، الفنان صلاح عبد الله، والفنان سليمان عيد والمطربة نوران أبو طالب، التي قدمت فقرات غنائية خلال الحلقة.

وكشف سليمان عيد خلال الحلقة أنه بعد تخرجه فى المعهد بحث عن عروسة، وتقدم لـ 12 فتاة لكنه اترفض، ومنها مرة رُفض بسبب عمله في التمثيل.

كما قال صلاح عبد الله إنه خلال تصويره مسلسل "سنبل بعد المليون" وجد أن هناك شيئًا ينقصه وقرر الزواج وكان يبلغ من العمر وقتها 34 عاما، مضيفا: "كان لدى مواصفات غريبة شوية وجبت ورقة كتبت فيها كل التفاصيل (الطول والسن ولون الشعر والعيون..)، أروح أتقدم لواحدة أبص فى الورقة أعود عن قرارى، وأفكر كيف أعتذر".

وأضاف صلاح عبد الله: "كتبت كتابى 25 يناير تزامنا مع تاريخ ميلادى، وكان الزفاف في 15 مارس، وبعدما اتجوزت لقيت ورقة المواصفات، واكتشفت أن كل المواصفات مش موجودة".