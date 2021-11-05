فن ومشاهير

نانسى عجرم بعد حفلها فى مصر: "شكرا يا القاهرة لمشاركتى أجمل اللحظات".. صور

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القاهرة - سامية سيد - أعربت المطربة اللبنانية نانسى عجرم عن سعادتها بتواجدها فى مصر، وإحياء حفل غنائى داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، مساء الخميس، الذى قدمت من خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة.

نانسى عجرم
نانسى عجرم

ونشرت نانسى صورا لها من الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، موجهة رسالة لجمهورها فى مصر، قائلة: "قلبى يذهب إليكم جميعًا.. شكرا يا القاهرة لمشاركتها معى أجمل اللحظات".

نانسى
نانسى

وكانت النجمة اللبنانية نانسى عجرم وصلت الخميس إلى القاهرة، لإحياء حفل غنائى بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، وهى الحفلة الثانية لها فى مصر خلال عام 2021، حيث كانت الحفلة الأولى فى المسرح الرومانى بمارينا أثناء موسم حفلات الصيف.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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