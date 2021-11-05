شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد: رحت أتفرج على مسرحية الزعيم وقلت لعادل إمام شغلنى معاك أى حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، الفنان صلاح عبد الله، والفنان سليمان عيد والمطربة نوران أبو طالب، التي قدمت فقرات غنائية خلال الحلقة.

وتحدث سليمان عيد عن زواجه وأولاده خلال الحلقة وقال: "ابنى وابنتى شبهى، واحنا في شهر العسل كانت أمنيتى أنا وزوجتى أن يكون لدينا ولد وبنت، أول فلوس أكسبها من التمثيل لم أشتر سيارة، اشتركت في نادى لأولادى، حتى أصبحا بطلا في السباحة والكارتيه، ولما يكلمنى يقول لى أنت ربيت كويس بكون فى غاية السعادة".

وأضاف سليمان عيد: "كنت راجع من شهر العسل وشغال في مسرحية اسمها جوز ولوز لقيت المسرحية قفلت، وعليا أقساط، كلمت فتوح أحمد قلت له أنا عايز أشتغل أي حاجة، أبويا علمنى ماستلفش من أي حد جنيه، وقلت هشتغل مجاميع، رحت لقيت أبطال المسلسل كانوا تلامذة عندى في المعهد".

وتابع: "بعدها محمود البزاوى قال لى تعالى اتفرج على بروفة جينرال لمسرحية الزعيم لعادل إمام، قلت له شغلونى معاكوا، قال لى المسرحية هتفتح بكرة، رحت لقيت العرض اتأجل أسبوع، وطلبت من عادل إمام يشغلنى معاه أي حاجة، قال لى بتاخد كم قلت له 600 جنيه، قال لهم مضوه على عقد بـ 1500 جنيه، واحتفل بعيد ميلاد ابنى، وده موقف مش هنساه".