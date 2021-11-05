شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى عن هدية زوجها لها فى عيد الحب: ملحقش يقوم بالواجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة لقاء الخميسى، على عيد الحب ، عندما سألها المذيع رامى رضوان "هل محمد عبد المنصب جاب الهدية؟" لتعقب : ملحقش يقوم بالواجب ، بيجيب الهدية في عيد الحب شهر فبراير، وليس عيد الحب في نوفمبر.

وقالت الفنانة لقاء الخميسى، خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، إن إعطاء هدية لشريكة الحياة هو أمر مهم سواء وردة أو شيكولاتة، متابعة: لو محمد عبد المنصف جابلى وردة أنا هرضى في هذه الظروف لكن لو في ظروف تانية مش هوافق ، ومحمد عبد المنصف هادى جدا ، وأحلى حاجة عملهالى كانت في عيد ملادى العام الماضى .

وتابعت الفنانة لقاء الخميسى: الغنا قصة قديمة كنت بغنى وأمثل على المسرح، ولم أقول أنى مطربة، ولكن أغنى والممثل مفترض أن يغنى ويرقص وبحب الغنى وأحيانا أحب الغناء والمزيكا، أفضل من التمثيل وعائلتى كلها تعمل في المزيكا .

وأوضحت أن مسلسل حتة من القمر بدأ بفكرة الرفض، حيث ترفض نفسك عندما تهتز بكلام وتنمر الناس، موضحة أن مشكلة قمر - بطلة المسلسل- أنها كانت ترفض نفسها .

وتابعت الفنانة لقاء الخميس: عندما نجرح أحد يشيل داخله ثم يكره المجتمع ويتحول لطاقة انفجار ، فليس بالضرورة أن نحكم على الناس بل ننظر لأنفسنا ، فقمر كانت تتدعى أنها كويسة ولكن هي ليست كويسة وكانت تخدع نفسها، ونصيحتى إن أي شخص لا يرى الدعم أن يدعم نفسه بنفسه