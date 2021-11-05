شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى: مسلسل "حتة من القمر" ليس قصة حياة أحد وردود الأفعال عليه جميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة لقاء الخميسى، عن سعادتها الكبيرة بمسلسل "حتة من القمر"، حيث قالت: "لو فكرت قبل ما أعمل المسلسل أنى هوصل لهذا النجاح لم أكن أتوقع أن أصل لهذه المرحلة، والناس كلها متعاطفة وسعيدة بهذا المسلسل وإحساسى سعيد للغاية بالمسلسل".

وأضافت الفنانة لقاء الخميسى، خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى: "البداية كنا بنفكر في عمل مسلسل 5 حلقات، وكنا نفكر في تقديم عمل له رسالة، والمسلسل هو رسالة أكبر من التنمر، وتحمسنا للفكرة لأنها في منتهى الجمال".

وتابعت: أنا فوجئت بفكرة الوحمة في المرأة، ورجعنا لدكتور متخصص، واكتشفنا أن هناك نسبة كبيرة لديهم وحمة في الوجهه سواء أطفال أو سيدات، ولم أكن أعرف هذا الأمر، ولم أكن أعرف أن هناك وحمة قد تغطى الوجه وقد تؤدى للوفاة فيما بعد".

واستطردت: "صور كثيرة جاءت لى بعد المسلسل، وبعض الحالات التي لديها الوحمة أكدوا أن المسلسل جعل أصحاب الوحمات يحبون أنفسهم وشباب كثيرة، لم نقابل أحد والمسلسل ليس قصة حياة أحد".