شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط مسابقة صلاح عبد الصبور للمسرح الشعرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال ، مسابقة صلاح عبد الصبور للمسرح الشعرى ، ممثلا فى البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ، والمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق ، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة والإحتفاء بمرور 40 عام علي رحيل الشاعر صلاح عبد الصبور ، علي أن يكون أخر موعد للتقدم للمشاركة بالمسابقة يوم 20 من الشهر الجارى .

وشروط المسابقة هى : أن يكون النص المسرحى المقدم وفق المواصفات والضوابط الشعرية، وألا يكون قد سبق نشر النص المقدم للمسابقة بأية وسيلة او تقديمه فى عرض مسرحى، وأن يكون النص مكتوبا باللغة العربية الفصحى فيما لا يقل عن (30) صفحة مطبوعة ببنط (14) ويرسل بالبريد الإلكتروني بصيغة (word)، وللمتسابق الحق في الاشتراك بنص واحد فقط في المسابقة.

وتتضمن المسابقة أربعة جوائز، الجائزة الأولى إنتاج وعرض النص المسرحي الفائز بالجائزة الأولى على أحد المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح، ويتقاضى الفائز الأجر المقرر وفقاً للقواعد

المعمول بها بالبيت الفني للمسرح، الجائزة الثانية عشرة آلاف جنيه ، الجائزة الثالثة سبعة آلاف جنيه، الجائزة الرابعة خمسة آلاف جنيه.

ويكون للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الحق في نشر النصوص الفائزة ضمن مطبوعاته لمدة خمس سنوات، ولا يحق لأصحاب النصوص الفائزة أو أي جهة أخرى نشر هذه النصوص إلا بعد مرور هذه المدة والتي تبدأ بإعلان نتائج المسابقة، كما أن للبيت الفني للمسرح حق استخدام النص الفائز بالجائزة الأولى، وعرضه وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في إنتاج العروض المسرحية وعرضها على أحد المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح.