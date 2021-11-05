شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان عن احتفالية الكباش بالأقصر: أثق فى عظمة الإنسان المصرى عندما يبدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة شريهان عن سعادتها الكبيرة بالفيديو التشويقى الذى أنتجته وزارة السياحة والآثار، للاحتفالية الكبرى التى سيتم تنظيمها فى محافظة الأقصر والخاصة بطريق الكباش، مؤكدة أنها تثق فى عظمة الإنسان المصرى عندما يتقن ويبدع.

وقالت شريهان، عبر حسابها على تويتر، على الفيديو الدعائى للفعالية: "مصر الحضارة والثقافة والتاريخ، مصر العظيمة وتاريخها المُعلم بالإنسان المصرى القديم والجديد، مصر بمبدعيها على مر التاريخ منذ البداية وإلى النهاية والأبد.. أثق فى عظمة الإنسان المصرى عندما يتقن.. أنتظر بفخر إبداع المُبدعين.. احتفالية طريق الكباش الأقصر".





وبدأت وزارة السياحة والآثار الترويج رسميا للفعالية الكبرى التى سيتم تنظيمها فى محافظة الأقصر والخاصة بطريق الكباش، وذلك بالتزامن مع بدء العد التنازلى للاستعدادات والتجهيزات الخاصة بهذه الفعالية والتى تلقى الضوء على كنوز ومقومات هذه المحافظة السياحية المتميزة.

ويأتى تنظيم هذه الفعالية للترويج السياحى لمحافظة الأقصر ولإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة، خاصة على هامش انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع طريق المواكب الكبرى المعروف بـ"طريق الكباش".