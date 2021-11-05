شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يرفع شعار كامل العدد بحفل الموسيقى العربية.. وCBC تذيعه حصريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار ساعة ونص أحيا النجم مدحت صالح حفلا غنائيا كبيرا ضمن حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين داخل دار الأوبرا، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه منها: بحلم على قدي، ولا تسوي دموع، و3 سلامات، ووردي، وزي ما أنت عاوز، وكوكب تاني، وزي المليونيرات، والدنيا لوهتيجي، كما قدم أغنية أنت عمري لكوكب الشرق أم كلثوم، واختتم الحفل بأغنية أنا ابن مصر.

ووجه مدحت خلال الحفل الذى أذيع حصريا على شبكة قنوات CBC الشكر لكل القائمين على مهرجان الموسيقى العربية هذا العام.

وأحيا أمس النجم السعودي عبادي الجوهر حفلا ضمن مهرجان الموسيقي العربية، وقدم خلاله مجموعة من الأغاني منها "اختفت" و"كانت الرحلة حزينة" وغيرها كما قدم أغنية كل ده كان ليه" للراحل محمد عبدالوهاب.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية أول أمس الاثنين بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هى: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.