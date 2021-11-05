شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: عندى 3 بنات وحفيدة.. وأنا من أنصار تحديد النسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، الفنان صلاح عبد الله، والفنان سليمان عيد والمطربة نوران أبو طالب، التي قدمت فقرات غنائية خلال الحلقة.

واستقبل أمير كرارة خلال الحلقة الطفل يحيى قنديل من ذوى الاحتياجات الخاصة، يدرس "البيزنس" فى جامعة أوروبية، كما أنه بطل سباحة وركوب الخيل، وتنس الطاولة، وحاصل على أكثر من 60 ميدالية، ووصفه صلاح عبد الله بالبطل، الذى يصنع البطولات العظيمة، كما أهداه كرارة هدية من البرنامج.

وقال صلاح عبد الله خلال الحلقة: عندى 3 بنات أعتبرهن 3 نعم لكنى من أنصار تحديد النسل، كما أن لدى حفيدة وحفيد، وكنت على طول عندى شغل بسبب رزق البنات، وبحب أغنية نانسى عجرم "يا بنات"، وغناها صلاح عبد الله خلال الحلقة.

وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله الدرامية، حدوتة "هدف نبيل" من مسلسل "ورا كل باب" وشارك في البطولة بجانب صلاح عبد الله، محمود البزاوى، ديانا هشام، عايدة رياض، شريف خير الله وإخراج أيمن صقر.