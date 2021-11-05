شكرا لقرائتكم خبر عن إيما روبرتس وجون جالاجر جونيور ومايكل شانون أبطال فيلم الإثارة Abandoned والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الثلاثى إيما روبرتس وجون جالاجر جونيور، والمرشح مرتين لجائزة الأوسكار الممثل العالمى مايكل شانون، ببطولة فيلم الإثارة الجديد Abandoned.

فيلم الإثارة الجديد Abandoned، سيكون من إنتاج مشترك بين شركتى Vertical Entertainment و Three Point Capital، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، ولم يعلن عن موعد لبدء تصوير العمل الجديد الذى من المتوقع وصوله بالتزامن مع نهاية العام المقبل 2022.

فيلم الإثارة Abandoned من تأليف Spencer Squire و Jessica Scott و Erik Patterson، ويدور حول أمًا وأبًا وابنًا رضيعًا أثناء انتقالهم إلى مزرعة نائية تضم تاريخًا مأساويًا مظلمًا، ومع الكشف عن ماضي منزلهم، تتصاعد هشاشة الأم بطريقة تهدد سلامتها وسلامة ابنها حديث الولادة.