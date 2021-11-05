ياسمين رئيس تمارس الرياضة ورحمة حسن بالأبيض والأسود.. لقطات نجوم الفن الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها من داخل منزلها.

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تمارس "الرياضة" داخل حديقة منزلها.

ندا موسى

نشرت الفنانة ندا موسى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بجوار "كلبها".

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

هنادي مهنا

نشرت الفنانة الشابة هنادي مهنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

منى أبو حمزة

نشرت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من العاصمة الفرنسية باريس.

ميساء مغربي

نشرت الفنانة المغربية ميساء مغربي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

لطيفة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال داخل أحد الفنادق.

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من جلسة تصوير خضعت لها بالأبيض والأسود.