شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز: بنقدم فن جرئ ونلمس أمور تهم الشباب.. وتفاجأت بعدد جمهور حفلتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مطرب الراب، ويجز، إنه تفاجأ بالعدد الكبير الذي حضر حفلته الأخيرة، مشيراً إلى أن جمهوره في الشريحة ما بين 16عاماً حتى 40 عام وأكبر من ذلك، موضحاً أن أغاني الراب، فن جرئ وكل مطرب يغني فيه عن نفسه، وهو ما جعل الشباب تلتف حول هذا النوع من الأغاني ويسمعه ويحبه ويتعلق به.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "مزيكتنا أجرأ شوية، والمزيكا مُبهجة أكثر، وفي صراحة وجرأة مع الفانز بتوعنا، وأنا بغني لكل الناس، وبالنسبة للشباب، فالأغاني لامسة مشاكل المراحل العمرية".

وقال : "الأغاني بشكل عام دلوقتي مهتمة بشاب بيحب بنت وجرحته والعكس، ولكن محدش اهتم بباقي مشاكل الشباب في الأغاني حد متخانق مع صحبه أو أخوه أو شخص عنده مشاكل، وكل رابر محدش فيهم شبه التاني، وأنا بحب الراب الاسكندراني أوي، وبحب الراب القهراوي".

وتابع : "زمان كان الناس بتهاجمني، دلوقتي الفنانيين بتتصل تهنيني على نجاح أغنية ليا، والناس كلها بتهنيني، بقالنا 4 أو 5 سنين شغالين في المزيكا دي، في الحفلة الأخيرة لما شوفت العدد الكبير حمدت ربنا".