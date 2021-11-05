شكرا لقرائتكم خبر عن داوود حسين لـ "السيرة": "والدى كان بيغير من حب أمى لى".. وكنت أحوّش لأدخل السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان الكويتى داوود حسين، تفاصيل وفاة والده، موضحا أنه كان في المنزل وعندما تم استدعائه في المستشفى كان لديه إحساس 85 % أن والده توفى، مستطردا: "والدى كان يغير من حب والدتى لى".

وذكر خلال لقائه ببرنامج "السيرة"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية وفاء الكيلانى، أنه جلس بجوار والده المتوفى لمدة ساعة، مردفا:"آخر مرة تحدثت مع والدى خلال مرضه، كنت أقرأ له آيات قرآنية".

من ناحية أخرى، أشار داوود حسين، إلى أنه كان يحكى كل شيء عن والدته، وكانت صديقته، لافتا إلى أن والده كان شخصيته شديدة بخلاف والدته.

وسرد الفنان داوود حسين، قصة تحويشه مبلغ مالى لدخول السينما، مردفا:"كنت أحوّش فلوس عشان أدخل السينما وقلت لماما ولكنها مقالتش لبابا".

وتابع:"اشتغلت مع الأسطى نصر الله 3 شهور في الإجازة الصيفية، وكان بيعاملني كويس، وكتبت له يافطة الورشة، ومن وقتها الناس بقت تسأل عن الخط، واشتغلت في الخط، لأن من صغرى بحب الخط".