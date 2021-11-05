هند صبرى: والدتى مدرسة وهى ملهمتى وادتنى كل حاجة لأنى البنت الوحيدة

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة التونسية هند صبرى ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، والمذاع على قناة Cbc، وتحدثت هند صبري عن تصدرها بوستر مهرجان قرطاج السينمائى في دورته الـ 32، قائلة: "سألونى قبلها بأسبوعين ومحتاجين موافقتى، وطبعا وافقت لأن دى كانت دورة تكريمية لمخرجة أو لفيلم عملته "صمت الكسور"، والتي توفيت العام الماضى بسبب كورونا، والفيلم ده كان أول فيلم ليا عملته كان عندى 13 سنة".

وعن تكليل نجلاء بودن رئيس وزراء تونس، قالت هند صبرى: "سعيدة جدا بأن أول رئيس وزراء في العامل العربى في تونس سيدة، وهذا تكريما للمرأة بسبب القيادة السياسية الواعية".

وأضافت هند صبرى: "سعيدة أيضا بوجود العديد من الوزيرات السيدات في الحكومة المصرية ومقدرة لمجهودهم الكبير خلال الفترة الماضية بعملهم وتفانيهم والنتائج الجيدة الموجودة على أرض الواقع، وتونس تسير على خطى مصر في اختيار سيدة لرئاسة الوزراء، وأن تونس حاليا فيها تمثيل نسائى أكثر على قدر مصر وليس في السابقة فمنذ أربع سنوات لم تكن هناك سيدة واحدة في الوزارة".

وعن فكرة إعادة التدوير الأشياء قالت هند صبرى: "عندى سلة بحط فيها الكارتون والبلاستيك والمعدن، وبييجى مندوب مرة في الأسبوع ياخدهم والمفروض أن كل كيلو بيدى عليه 20 جنيها، بديهم لجمعية خيرية وخلاص، ونفسى الثقافة دى تنتشر أكبر من كدة".

وعن والدتها قالت هند صبرى: "والدتى هي أيقونتى وملهمتى، لأنى أنا البنت الوحيدة ولميش اخوات فادتنى كل حاجة، وهى كانت مدرسة تربوية في الأساس وست عظيمة وهى حاليا قاعدة معايا في مصر من 5 سنين".