شكرا لقرائتكم خبر عن "صعوبة فى اختيار ملابسه وكحك العيد".. داوود حسين يكشف أسرار طفولته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكويتى داوود حسين، تفاصيل أسرار طفولته، موضحا أنه كل عيد كان عندما يأخذ "الكحك" من والدته يشعر بالضيق، معلقا: "كنت أخاف ماخدش الكحك من ماما تاني، الطفل عادة يفرح بالعيد، ولكن والدتى رحمة الله عليها لما كانت تعملى الكحك كان يجيلي إحساس هتعملها تاني ولا لا، وكنت في الإعدادي، وفضل الموضوع معايا، لغاية دلوقتي أكلم أختى أقولها اعملي الحاجة اللى كانت تعملها ماما".

وأشار، خلال لقائه ببرنامج "السيرة"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية وفاء الكيلانى، إلى أن والده كان يحتاس في مقاس ملابسه، منها البنطلون، والحذاء مقاسه 46، مردفا: "كان والدى يضربنى على ذلك".

وأوضح، أنه عندما كان طالبا في المرحلة الإعدادية كان يساعد والده في العمل، لافتا إلى أنه كان يمارس هوايته في التمثيل أيضا، حيث كانت البروفة من السبت للأربعاء، ويوم العرض كان الخميس، وكان يتخوف من تأثير عمله على التمثيل.

وذكر أنه شعر بالسعادة بعد حصوله على أول مرتب، خاصة بعد مشاهدة سعادة والده ودعاء والدته، مردفا: "اشتغلت خطاط".