شكرا لقرائتكم خبر عن هاني مهنا: أغاني الراب ذوق مؤقت ولا تحمل أى إبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملحن والموسيقي هاني مهنا، إن أغاني الراب ما هي إلا ذوق مؤقت، وسيعود الإبداع مجددا بكل تأكيد بعد انتهاء هذه المرحلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج كلمة السر المذاع على قناة صدى البلد، أن الراب المصري المنتشر حاليا لا يشكل أي إبداع ومن المستحيل المشاركة في مثل هذه الأنواع من الأغاني.

وتابع أن أغاني الراب لا تحمل أي إبداع من أي نوع، ويتم تركيب كلمات على شكل معين من الموسيقى ويؤديها مؤدي وليس مطرب.

من ناحية أخرى كشف القائمون على حفل Super Bowl لعام 2022 - فى وقت سابق - عن المطربين الذين سيحييون حفل الافتتاح وهما أسطورة الراب إيمينيم، والنجم العالمي دكتوردري، وكيندريك لامار، والنجمة ماري جيه، والنجم بليج، بالإضافة إلى الأسطورة سنوب دوج.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 13 فبراير 2022، وستتم إذاعته على شبكة NBC الأمريكية على استاد SoFi فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وللمرة الأولي يضم الحفل خمسة نجوم حائزين على عدة جوائز، ويمتلكون شعبية جارفة.