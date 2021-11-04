“فيديو” إجرامي آخر.. رجل صيني يهاجم المارة بالساطور بشكل جنوني!!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

لم تكد تمر أيام على الحادثة الشنيعة التي شهدتها مدينة الإسماعيلية في مصر، والتي تمثلت بقيام رجل يحمل ساطوراً بقتل رجل آخر وقطع رأسه في وضح النهار، أمام أعين أهل المنطقة، حتى تفاجأ المتابعون على وسائل التواصل بمقطع فيديو مشابه حصل اليوم، ولكن في بلد آخر هذه المرة.

فقد انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لرجل يهاجم المارة في أحد شوارع الصين، بساطور يحمله بيده، ويقوم بأذيتهم، وسط ذهول ورعب من الناس حوله.

وكان من اللافت قيام الرجل بضرب الناس عشوائياً في الشارع، بينما اكتفى الموجودون بالمشاهدة دون إبداء أي رد فعل.

ولكن المشهد لم يدم طويلاً، حيث تدخل شخص يقود سيارة، وقام بصدم صاحب الساطور بسيارته بشكل يكفي لإسقاطه أرضاً، من دون أن يؤذيه.

ووُصف صاحب السيارة بالشهم لأنه بادر بشجاعة ولم يكن سلبي وجبان كالآخرين.