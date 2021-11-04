أسيل عمران بإطلالة خاطفة في افتتاحية” قطر تُبدع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهرت الفنانة أسيل عمران بإطلالة أنيقة ناعمة؛ حيث ارتدت فستاناً أسود طويلاً بأكمام شفافة نُقشت عليها فراشات، وحملت بيدها حقيبة سوداء، وكان شعرها مسدولاً، ووضعت مكياجاً ناعماً، وعلقت على الصور وكتبت: (كنت سعيدة جداً بوجودي في افتتاح فعاليات حدث “قطر تبدع” بدورته الثانية بمشاركة دار أزياء maisonvalentino في حفل الاستقبال).

يُذكر النسخة السنوية الثانية من فعاليات «قطر تبدع» قد انطلقت قبل يومين، في متحف الفن الإسلامي، وبمشاركة رواد عالميين في مجالات الفن، والعمارة، والأزياء، والتصميم، والثقافة الرقمية. وتهدف الفعالية، التي تقام على مدى أسبوعين، إلى تعزيز التبادل الثقافي والحوار، والتعاون بين المشاركين في مجالات الفن، والعمارة، والأزياء، والتصميم، والثقافة الرقمية.

وأقيم بهذه المناسبة حفل استقبال بالتعاون مع «دار فالنتينو»، المتخصصة في الأزياء الراقية، حيث تم عرض 12 عملاً فنياً للدار، إلى جانب عرض فني من المغنية البريطانية كوزيما. وتتضمن الفعالية، وهي «القمة العالمية للاقتصاد القائم على الابتكار في مجال الثقافة»، مجموعة من الفعاليات والبرامج الشيّقة في جميع أنحاء الدوحة، مع تصدر M7 المشهد هذا العام، وهو مركز الابتكار وريادة الأعمال في مجالات الأزياء والتصميم الجديد في قطر، في مشيرب قلب الدوحة.