ما حقيقة زواج كايلي جينير؟!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينير صورة على صفحتها الخاصة في انستغرام تظهر يدها ويد ابنتها وهما ترتديان خاتمين متشابهين، وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه “الوالد أحضر لنا خاتمين متشابهين”.

ويتألف كل خاتم من حجري ألماس، حيث ذكرت وسائل إعلام عالمية أن كل ماسة في خاتم كايلي البالغة من العمر 24 عاماً هي تقريبا بوزن 5 أو 6 قيراط، ويقدران سوياً بقيمة 325 ألف دولار أميركي، فيما خاتم ابنتها ستورمي، البالغة من العمر 3 أعوام فكل ماسة تقدر بوزن 1.5 قيراط، وقيمتهما سوياً بنحو 120 ألف دولار أميركي.

وعلى الرغم من جمال الصورة وفكرة التنسيق مع ابنتها، إلا أن ما لفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي هو وجود خاتم في الإصبع المخصص للزواج، حاولت كايلي إخفاءه في الكنزة التي كانت ترتديها، فاعتبر البعض أن النجمة تزوجت بالفعل من ترافيس سكوت، الذي تنتظر منه طفلها الثاني.

وفي سياق متصل، تمكنت عدسات كاميرات الباباراتزي من التقاط صور للنجمة بعد نشرها لهذه الصورة وهي في المطار، فظهر خاتم الزواج واضحاً في الصور، ما أكد أن النجمة قد تزوجت فعلاً.