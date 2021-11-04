حبيب كيم كارداشيان الجديد يصغرها بـ14 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخطت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، البالغة من العمر 41 عاماً، انفصالها عن النجم العلمي كانيي ويست، لتبدأ علاقة جديد مع النجم الكوميدي بيت ديفيدسون البالغ من العمر 27 عاماً، والذي يصغرها بـ14 عاماً.

وفي هذا السياق، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور كيم وهي تتناول العشاء مع بيت ديفيدسون، في جزيرة ستاتن، نيويورك، على الرغم من أنهما وصلا إلى المطعم بشكل منفصل.

كما كانت عدسات كاميرات الباباراتزي قد التقطت صوراً لهما وهما يمسكان بأيديهما في Knott’s Scary Farm في بوينا بارك، كاليفورنيا منذ عدة أيام، عندما كانا برفقة أختها الكبرى، كورتني كارداشيان وخطيبها، ترافيس باركر، وهو صديق بيت ديفيدستون، إضافة إلى عدد قليل من الأصدقاء الآخرين.

حلت النجمة كيم كراداشيان ضيفة على برنامج “ساترداي نايت لايف” خلال حلقة أذيعت مطلع شهر أكتوبر الماضي، ومثلت كيم بجانب بيت ديفيدستون في العديد من الاسكتشات الكوميدية، بينهما اسكتش وهو يمثل دور حبيبها، وهي الحلقة التي تعرفت فيها كيم في الكواليس على ديفيدسون عن قرب ليصبحا أصدقاء بعد ذلك، وعلى ما يبدو أكثر من أصدقاء حالياً.