نجوى كرم في تحدٍ جديد على “تيك توك”.. “اللّيلة ليلتنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحظى أغنيات النجمة اللبنانية نجوى كرم على رواج واسع عبر منصة “تيك توك”، وتحصد يوميًا ملايين المشاهدات، وهذا بسبب التفاعل الكبير معها من قبل الجمهور.

وفي خطوة مميّزة، أطلقت نجوى كرم في الساعات الأخيرة تحديًا جديدًا على منصة “تيك توك” يحمل اسم “تحدي الساكسوفون” – (#SaxophoneChallenge)، فنشرت لقطات ظهرت خلالها وهي تعزف على آلة “الساكسوفون” من كليب أغنيتها الشهيرة “اللّيلة ليلتنا”، لتحثّ من خلاله المحبين على نشر فيديوهات لهم وهم يعزفون على “الساكسوفون”.

وفور إطلاق التحدي عبر حساب نجوى كرم في “تيك توك”، حصد هاشتاغ #SaxophoneChallenge آلاف المشاركات من المتابعين الذين عبّروا عن حماسهم للمشاركة مع نجوى في العزف على آلة الساكسوفون.

وكانت نجوى كرم قد انضمت مؤخرًا إلى تطبيق “تيك توك” بحساب رسمي، وحصد حسابها ما يقارب مليون متابع منذ افتتاحه في سبتمبر الماضي.

الجدير ذكره أن أغنية “اللّيلة ليلتنا” صدرت في عام 2018 وهي من كلمات نجوى كرم وألحان سهيل فارس وتوزيع طارق عاكف، أمّا الكليب فحمل توقيع كرم نقولا كرم وحصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة على “يوتيوب”.

على صعيد آخر، تواصل نجوى كرم حصد أصداء أحدث أعمالها الفنية، أغنية “مغرومة 2” كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، وأغنية ”ساحر قلوب” كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو.