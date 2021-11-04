شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 4 صور من كواليس حدوتة "أم العيال" من مسلسل "زى القمر" قبل العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور الفنانة رانيا فريد شوقى مشاهدها الأخيرة في حدوتة "أم العيال" من مسلسل "زى القمر" تمهيداً لبدء عرضها على قناة cbc يوم السبت المقبل، وتقوم رانيا ببطولة الحدوتة بمشاركة أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغنى وعدد من الفنانين الشباب، وهى من تأليف عمرو الدالى وإخراج شيرين عادل.



رانيا فريد شوقى وابنائها فى حدوتة ام العيال

وتظهر رانيا فريد شوقى في دور سيدة ريفية متزوجة ولديها 7 أبناء، وتتعرض للضرب والاهانة بشكل دائم من زوجها، حيث يستولى على أموالها وهو وعالة عليها وعلى الأبناء، حيث تتناول الحدوتة معاناة المرأة مع زوجها الذي لا يعمل واصراها دائماً على العمل من أجل توفير مصروفات البيت مثلما يحدث في العديد من الأسر المصرية.

مسلسل "زى القمر" عرضت منه خلال الأسابيع الماضية حواديت "غالية" بطولة درة، و"واحد فى المية" بطولة صابرين، و"أنا قبلت"، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب، و"اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر، و"مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى وبشرى، و"فوتو شوب" بطولة ملك قورة "ان كبر ابنك" بطولة وفاء عامر، وتعرض حالياً "حتة من القمر" بطولة لقاء الخميسى.



رانيا فريد شوقى من حدوتة ام العيال

يذكر أن رانيا فريد شوقى قدمت آخر أعمالها مسلسل "ولاد ناس" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته صبرى فواز، ناصر سيف، صفاء الطوخى ، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمى ، أحمد صيام ، ندى عادل، محمد عز ، محمود حجازى، فريد النقراشى، محمد سليمان، محمد السعدنى، طارق عبد الحليم وآخرين ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهو من سيناريو وحوار وإخراج هانى كمال.



رانيا فريد شوقى من كواليس حدوتة ام العيال