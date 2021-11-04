شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا والصواريخ أمام هانى شنودة فى اختبارات "الموسيقيين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم كل من حمو بيكا وباتيستوتا وفرقة تيم الصواريخ إلى لجنة الاستماع داخل نقابة الموسيقيين من أجل الحصول على تصريح لمزاولة المهنة، والتي تشكلت من الموسيقار الكبير هانى شنودة وسامى الحفناوى، ومحمد ضياء من خارج مجلس إدارة النقابة كما تنص اللوائح الداخلية لها.



لجنة الموسيقيين

ومن المقرر إعلان نتيجة لجنة الاختبار بعد انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة النقابة برئاسة النقيب هاني شاكر، واعتماد النتيجة.

وكانت نقابة الموسيقيين قررت إيقاف المطرب أحمد سعد، وذلك بسبب عدم سداده غرامة مالية وقدرها 20 ألف جنيه، قبل أن ترفع العقوبة عقب دفعه الغرامة المقررة عليه.

وكان منصور هندي، رئيس لجنة العمل، قد قال لـ"الخليج 365"، إن أحمد سعد خالف قرار النقابة بعدم تقديم الحفلات من خلال "فلاشة"، حيث أحيا حفلاً في الساحل دون فرقة موسيقية، وبناءً عليه تم تغريمه 20 ألف جنيه، لكنه لم يسدد قيمة المخالفة، وهو ما دفع النقابة لإيقافه عن العمل.