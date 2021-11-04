شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يطرح برومو كليب أغنيته الجديدة "انت اختيارى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم إيهاب توفيق، برومو كليب أغنيته الجديدة "أنت اختيارى"، وذلك قبلها طرحها كاملة مساء السبت المقبل، ضمن الترويج الدعائى للأغنية الجديدة، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى، توزيع عادل عايش، وتم تصوير الكليب فى الإمارات وتحديداً مدينة دبى، حيث تعاون فيها إيهاب توفيق مع المخرج عادل سرحان.

ونشر توفيق، برومو الأغنية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صحبها بتعليق: "انت بداية كل شيء حلو فى حياتى.. برومو فيديو كليب انت اختيارى، وانتظروا الكليب كامل يوم السبت 6 نوفمبر".

وكان النجم إيهاب توفيق، تألق مؤخرًا بحفل غنائى على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، احتفالاً بالمولد النبوى الشريف، وقدم من خلاله عددا من الابتهالات الروحانية منها إلا رسول الله، أنا بمدح نبينا، المسك فاح، دعونى، مدد يا نبى وغيرها، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وطرح مؤخرًا إيهاب توفيق أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" والتي تحمل اسم "طلقة" من كلمات أحمد عبد النبى وألحان تيم على وتوزيع محمد شفيق.