شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم فهمى يحتفل بعيد ميلاد زوجته بمجموعة من الصور على إنستجرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان حاتم فهمى، بعيد ميلاد زوجته فى أحد الأماكن، حيث أحضر لها قطعة جاتوه، ووضع فيها شمعة، وهنأها بهذه المناسبة السعيدة، والتقطا عدة صور تذكارية ونشرها عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

يتعاون المطرب حاتم فهمى في أغنية جديدة تحمل اسم "ياريتوا" من كلمات وألحان عمر الشربينى وتوزيع رامى تلجى ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وطرح مؤخرًا المطرب حاتم فهمى أغنية على موقع الفيديوهات شهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "روحه الحلوة" من كلمات عز الدين وتوزيع وليد شراقى وألحان عبد الرحمن حسن.

وفى وقت سابق، من هذا العام طرح المطرب حاتم فهمى أغنية "ملقتش راحتى" و"تقيل وهادى"، التى صورها على طريقة الفيديو كليب، وتم تصويرها فى أحد الأماكن بمنطقة مصر الجديدة وهى نفس الأغنية الرئيسية للألبوم، وهى من كلمات وألحان عمر الشربينى وتوزيع وليد شراقى.

ويتعاون حاتم فهمى فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى، حيث يتعاون مع عدد من الشعراء منهم إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمرالشربينى وربيع السيوفى، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربينى ويشارك حاتم بنفسه فى الألحان، كما يتعاون مع الموزعين هانى يعقوب وكريم عبد الوهاب وأحمد حسين ومينا وأحمد عبد السلام ووليد شراقى ومحمد رامى.



الفنان احمد حاتم وزوجته



زوجة حاتم فهمى