شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم فريد يحضر لمسلسل بعنوان "ولاد عابد" وهذه القائمة الكاملة لأبطاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المخرج أكرم فريد على التحضير لمسلسل جديد يحمل "ولاد عابد" من تأليف سماح الحريرى ومقرر بدء تصويره الأسبوع المقبل للعرض في شهر رمضان 2022، حيث انتهى فريد من اختيار الفنانين المشاركين في البطولة ومعاينة أماكن التصوير تمهيداً لبدء التصوير.

مسلسل "ولاد عابد" يعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم في قائمة أبطاله كلاً من: أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، فراس سعيد، صفوة، فيدرا، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجى، عفاف مصطفى، أسامة عبد الله وعدد كبير من شباب معهد فنون مسرحية.

يذكر أن المخرج أكرم فريد والمؤلفة سماح الحريرى تعاونا من قبل في مسلسل "ساحرة الجنوب" الذي تم عرضه عام 2015، وقام ببطولته حورية فرغلى، ياسر جلال، سوسن بدر، صلاح عبد الله، دياب، صفاء الطوخى، أحمد فؤاد سليم، تاتيانا، وفاء صادق، أحمد حلاوة، مها أبو عوف، سامية الطرابلسى، جميل برسوم، حنان يوسف وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال المخرج أكرم فريد فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، فتحي عبدالوهاب، بيومي فؤاد، سوسن بدر، شريف دسوقي، علا رشدي، مصطفى أبو سريع، حمادة صميدة، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم أحمد الفيشاوى، فتحى عبد الوهاب، والعمل قصة وسيناريو وحوار مصطفى حمدي.

أما المؤلفة سماح الحرير فتنتظر عرض مسلسلها الجديد "أيام وبنعيشها" الذى يتم تصوير مشاهده الأخيرة حالياً وهو بطولة حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوي خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، وندا موسى، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى وإخراج محمد أسامة.