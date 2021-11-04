شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود ومنة شلبي يجتمعان في مسلسل "اتجاه إجباري" بتوقيع كاملة أبو ذكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع الفنان أحمد داود مع الفنانة منة شلبى في مسلسل "اتجاه اجبارى" – إسم مؤقت -، من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكرى والمقررعرضه في شهر رمضان 2022، حيث يسجل العمل التعاون الثالث بين داود وكاملة بعدما قدما سوياً فيلم "يوم للستات" ومسلسل "سجن النسا"، بينما يسجل التعاون الثانى بين منة وكاملة بعد مسلسل "واحة الغروب".



احمد داود

ويعود أحمد داود إلى دراما رمضان 2022 بعد غيابه الموسم الماضى، حيث قدم آخر أعماله في رمضان وهو "لعبة النسيان" بمشاركة دينا الشربينى وانجى المقدم ومصطفى فهمى وعلى قاسم وإخراج أحمد شفيق، أما منة شلبى فتعود لدراما رمضان بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها مسلسل "واحة الغروب" مع خالد النبوى وسيد رجب وإخراج كاملة أبو ذكرى.



منة شلبى

ويستعد أحمد داود، لتصوير فيلمه الجديد "هيصة"، خلال الأسابيع المقبلة، من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، كما ينتظر طرح فيلم "يوم 13" خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته دينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله.

وتنتظر منة شلبى طرح فيلمين جديدين انتهت من تصويرهما مؤخراً الأول هو "الجريمة" مع أحمد عز وماجد الكدوانى وسيد رجب وإخراج شريف عرفة، والثانى "من أجل زيكو" تأليف وإخراج وإنتاج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، محمد محمود، محمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، ومحمد ثروت.