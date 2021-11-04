ابنة سهير البابلي تبكي.. “حالتها حرجة جداً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فيما لا يزال الجمهور قلقاً على صحة الفنانة المصرية الشهيرة، سهير البابلي، حرصت ابنتها نيفين على الكشف عن تفاصيل حالة والدتها.

وقالت نيفين، وهي تبكي خلال مداخلة هاتفية على برنامج لإحدى القنوات المحلية أمس الثلاثاء، إن حالة والدتها حرجة جداً وهي بحاجة للدعاء.

كما أوضحت أن والدتها زرعت فصي كبد منذ 8 سنوات، وتستخدم أدوية كثيرة، وهو ما يضعف مناعتها، إلا أنها أكدت: “أمي قوية، وتتجاوز مشكلاتها الصحية”، وفق وسائل إعلام محلية.

تدهور كبير

كذلك أضافت نيفين أن هذا العام شهد تدهورا كبيراً في حالة والدتها الصحية، من بينها ضعف دقات القلب ومياه على الرئة، بسبب تعرضها لهبوط سكري. وقالت: “بينيموها على طول عشان دقات القلب متزيدش والكلى تتظبط، حالتها حرجة جداً، وموجودة على خراطيم ومش بتعرف تتكلم ونايمة على طول”.

وأشارت إلى أن سهير البابلي تمتلك شيئاً من الوعي، لكنها تعرضت لجلطتين، ومع قلة المناعة وكثرة المشكلات الصحية، ساءت حالتها.

كما ذكرت أنها ترقد في المستشفى منذ شهر ونصف، لكن حالتها مستمرة في التدهور. وتابعت: “بقالنا شهر ونصف في المستشفى، وبيقولوا في المسشتفى إن حالتها تتطور ساعة بساعة، ونزلت أخبار صحتها عشان الجمهور يدعو لها”.