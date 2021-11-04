لمحبي ملحم زين.. إليكم هذا الخبر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم اللبناني ملحم زين، لطرح أغنية جديدة باللهجة اللبنانية، يتعاون خلالها مع الشاعر فادي أسعد والملحن مصطفى محفوظ والموزع جيمي حداد.

كما انتهى ملحم زين من تسجيل أغنية عراقية جديدة بعنوان “تعال”، وهي من كلمات مهند العزاوي وألحان الفنان علي جاسم وتوزيع أحمد المهندس، ليضيفها إلى مجموعة أغانيه العراقية التي بدأها قبل سنوات عبر أغنية “كبد بد” وقدم بعدها عدداً من الأغاني الناجحة.

وكان آخر ظهور لريس الأغنية في البرامج التلفزيونية، في أوّل تجربة له بلجنة تحكيم “ذا فويس سينيور”، والتي حقق خلالها نجاحاً ملحوظا وإشادات جماهيرية بطريقة تعامله الهادئة مع المتسابقين.

كما تعاون ملحم زين مع شركة “غولدن لاين”، بغنائه شارة العمل الرمضاني الماضي “350 غرام”، بالتعاون مع المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، في أول تعاون بينهما. وحملت الشارة اسم “عايش وحدي”، من كلمات غدي الرحباني، وألحان وتوزيع أسامة الرحباني.