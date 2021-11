فيلم مكسيم خليل “strahijavic” يحصد 3 جوائزة عالمية.. وهكذا علّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبر النجم السوري مكسيم خليل عن سعادته بحصول فيلم As far as I can walk (strahijavic) على ثلاث جوائز من جانب المهرجان الدولي كارلوڤي ڤاري، مبيناً أنه لايزال يحصد الكثير من الاهتمام على مستوى العالم.

وأوضح مكسيم، في منشور له عبر حسابه في “إنستغرام”، تعليقاً على صور من الفيلم، أنه نال جائزة أفضل فيلم، وأفضل تصوير، وأفضل ممثل، معبراً عن امتنانه وشكره لطاقم العمل، وعلى رأسهم المخرج ستيفان.

وأشار مكسيم، الذي لم يحضر عند استلام الجائزة، إلى أن فريق عمل الفيلم خصه بكلمة مميزة خلال تسلم تلك الجوائز، حيث تمنى التوفيق للجميع، وكتب مكسيم، قائلاً: “نال فيلم: As far as I can walk (strahijavic) جائزة أفضل فيلم، جائزة أفضل تصوير، جائزة أفضل ممثل، في المهرجان الدولي كارلوڤي ڤاري. ومازال يحصد الاهتمام في المهرجانات العالمية”.

وعقب مكسيم، يقول: “ألف مبروك لكل طاقم العمل وعلى رأسهم المخرج ستيفان، وشكراً على الكلام الجميل عني أثناء استلام الجائزة.. أتمنى لك التوفيق الدائم”.

والفيلم هو إعادة تخيل ملحمة تقليدية من العصور الوسطى، يحل فيها المهاجرون الأفارقة المعاصرون محل الأبطال الوطنيين الصرب، ويثير التكيف أسئلة حول الهوية والتقاليد والعرق والحب.