أول ظهور لجيجي حديد.. بعد أزمة انفصالها عن زين مالك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجاهلت عارضة الأزياء الأميركية، جيجي حديد، الأنباء التي راجت على مدار الفترة الماضية، بشأن انفصالها عن زوجها الفنان زين مالك، حيث عادت إلى التفاعل مجدداً عبر “السوشيال ميديا”، بعد انقطاع دام أكثر من أسبوعين.

ووسط الضجة الإعلامية حول انفصال زين مالك عن جيجي حديد، عادت الأخيرة لتمارس حياتها بشكل طبيعي، إذ قامت بمزاولة عملها بشكل عادي، وشاركت جمهورها على “إنستغرام” صوراً من تحضيراتها لبرنامج Project Run Way، الذي يبدأ عرضه الخميس عبر قناة “Bravo”.

وجاءت صور جيجي عفوية للغاية، وكان اللافت فيها إغلاقها خاصية التعليقات، إذ يبدو أنها أرادت أن تتفادى عدم إتاحة الحديث عن حياتها الشخصية، من جانب أحد من متابعيها، إذ اتضح من خلال متابعة الأحداث طوال الفترة الماضية أنها لا تسمح بالتدخل في حياتها الشخصية.

وتتلقى جيجي حديد الدعم من مختلف أفراد عائلتها بعد أزمة انفصالها عن زين مالك، وذلك بعد الخلافات الحادة التي طال الحديث فيها ادعاءات يولاندا حديد، والدة “جيجي” بأن “زين” اعتدى عليها، ووجه إليها ألفاظاً مسيئة.