شاهدوا مراحل تحول “لوك” قصي خولي في “الوسم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تصدر النجم السوري، قصي خولي، حديث الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب توثيقه مقطع فيديو عبر خاصية “ستوري” في حسابه على “إنستغرام”، كشف من خلاله عن مراحل تحول شخصياته التمثيلية عبر الأعمال الفنية التي يقدمها في الفترة الحالية.

ورصد المقطع ظهور خولي، وهو يكشف عن مرحلة التحول من الشخصية التي يجسدها في مسلسل “توتر عالي”، للشخصية التي يجسدها في مسلسل “الوسم”، وسط تفاعل كبير بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطل خولي، من خلال لوك لم يعتده الجمهور، ما زاد تشويق المتابعين نحو عملين في انتظار عرضهما، في ظل نجاحات عدة حققها قصي، على مدار الفترة الماضية.

وكان قد بدأ قصي خولي، مؤخراً، تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “الوسم”، وذلك تحت قيادة المخرج سيف الدين سبيعي، الذي أخرج مؤخراً مسلسل “على صفيح ساخن”، وحقق نجاحاً كبيراً حين عرضه.

وكشف خولي، في وقت سابق، عن اسم مسلسله الرمضاني الجديد الذي يُنافس من خلاله في المائدة الرمضانية لموسم 2022 المقبل، حيث يحمل العمل اسم “من…… إلى”.

ونشر قصي خولي اسم المسلسل من خلال خاصية “ستوري” عبر حسابه في “إنستغرام”، حيث كشف عن بعض الشخصيات التي سيتعاون معها في العمل الجديد، وذلك بعد تأجيل مسلسل “2020” رسمياً.