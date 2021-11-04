شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم ممثلًا أمام شيرى عادل فى مسرحية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم خالد سليم تجربة فنية جديدة، من خلال وقوفه على خشبة المسرح لتقديم عرض مسرحى "ميوزيكال" أمام شيرى عادل، ويشاركهما البطولة محمد عز وتونى ماهر، ومن المقرر عرضها بدول الخليج قبل تقديمها لجمهور القاهرة.

وينتظر النجم خالد سليم عرض فيلمه الجديد "فى القلب"، ويشارك فى بطولة الفيلم الفنانة نسرين طافش وتدور أحداثه فى إطار رومانسي، من خلال محاولة إحدى السيدات إفساد علاقة الحب بين خالد سليم وزوجته إنجى كيوان، بعد إخباره أن زوجته تخونه مع أقرب أصدقائه، ومن هنا يدخل فى مرحلة الشك، قبل أن تتعرض زوجته لحادث يؤدى لوفاتها، ليدخل بعدها فى قصة حب مع نسرين طافش.

والفيلم بطولة خالد سليم ونسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.