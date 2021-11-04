شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض فيلمى "أميرة" و"حمام سخن" فى أيام فلسطين السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرض فيلمى أميرة للمخرج محمد دياب وحمام سخن للمخرجة منال خالد، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من أيام فلسطين السينمائية والتى تنتهى فعالياته يوم 8 نوفمبر، فى قسم الأفلام الروائية الطويلة، حيث سيحصل فيلم أميرة على 5 عروض بينما سيُعرض حمام سخن مرتين خلال المهرجان.

أيام فلسطين السينمائية هى فعالية ينظمها فيلم لاب، وتهدف إلى وضع فلسطين على خارطة صناعة الأفلام العالمية والترويج للأفلام المحلية والدولية للمساهمة فى إحياء الثقافة السينمائية فى فلسطين.

وتدور أحداث فيلم "أميرة" الفيلم حول أميرة، وهى مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهرى بعد تهريب منى والدها نوار السجين فى المعتقلات الإسرائيلية، على الرغم من اقتصار علاقتهما على زيارات السجن يظل نوار بطل أميرة، ويعوضها حب من حولها عن غياب والدها، لكن عندما تفشل محاولات إنجاب طفل آخر ويُكشف أن نوار عقيم، تنقلب حياة أميرة رأساً على عقب.

ويضم فريق عمل فيلم أميرة عددا كبيرا من النجوم العرب، فى مقدمتهم صبا مبارك وعلى سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التى يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً فى دور أميرة، مع قيس ناشف ووليد زعيتر. وهو من مونتاج أحمد حافظ الذى سبق له التعاون مع دياب فى فيلم اشتباك، ومن تأليف الثلاثى محمد وخالد وشيرين دياب.

وجاءت مواعيد عرض فيلم "أميرة"، الخميس 4 نوفمبر الساعة 8 مساءً بالمسرح البلدى فى رام الله، السبت 6 نوفمبر الساعة 8 مساءً بجمعية الثقافة العربية فى حيفا، الأحد 7 نوفمبر الساعة 7 مساءً بنادى بلدنا فى الناصرة، الأحد 7 نوفمبر الساعة 8 مساءً بالمسرح البلدى فى رام الله، الأحد 7 نوفمبر الساعة 8 مساءً بمؤسسة الرئيس بوتن الفلسطينية فى بيت لحم.

أما مواعيد عرض فيلم "حمام سخن"، الجمعة 5 نوفمبر الساعة 8 مساءً بمسرح الحكواتى فى القدس، السبت 6 نوفمبر الساعة 7 مساءً بنادى بلدنا فى الناصرة.

وتدور أحدث فيلم "حمام سخن" حول مجموعة نساء من أعمار متفاوتة وخلفيات اجتماعية متباينة يقعن أسيرات لبحثهن عن الحرية، كما يناقش الفيلم المفهوم الواسع للحصار، الذى أحياناً ما يصنعه الإنسان حول نفسه، فمفهوم الحصار ليس قاصراً فقط على الحوائط والسلاسل، بل عادةً ينبع من الداخل.

حمام سخن من إخراج وإنتاج منال خالد، وتأليف رشا عزب بالاشتراك مع منال خالد، وبطولة كارولين خليل، ريم حجاب، أسامة أبو العطا، نعمة محسن، منى مختار، ثراء جُبيل، رجوى حامد، زينة منصور، حبيبة عفت وفاضل الجارحي.