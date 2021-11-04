شكرا لقرائتكم خبر عن La casa de papel.. البروفيسور فى قبضة الأمن بإعلان الجزء الثانى من الموسم 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة "نتفلكس" الإعلان الدعائى للجزء الثانى من الموسم الخامس والأخير من مسلسل "La casa de papel"، وتضمن القبض على البروفيسور وفشل عملية السرقة.

يدور النصف الثانى من الموسم الخامس والأخير من La Casa De Papel، بعد أن فارقت طوكيو (Úrsula Corberó) الحياة وعلى الرغم من مواجهتهم لأصعب اللحظات وأعظم التحديات حتى الآن، إلا أن العصابة تضع خطة لإخراج الذهب.

ودار الجزء الأول من الموسم الخامس والأخير من La Casa De Papel حول احتجاز العصابة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة، ولكنهم تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الصعبة تصيبهم بعد خسارة أحد أفراد العصابة.

ومع القبض على البروفيسور من قبل سيرا، ولأول مرة منذ بداية العمل، لا يوجد لديه خطة هروب، وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءاً، يأتى عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه من قبل وهو الجيش، وبالتالى تبدأ نهاية عملية السطو والسرقة، ولكن ما بدأ كسرقة سينتهى كحرب.

كما شهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك فى أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات، المسلسل فكرة أليكس بينا وإنتاج شركة Vancouver Media لصالح منصة نتفليكس.