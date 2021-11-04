شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلاً غنائيًا فى موسم الرياض 11 الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم تامر حسنى، حفل غنائى يوم 11 نوفمبر الشهر الجارى، على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المقرر أن يقدم تامر خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التى يتفاعل معها الجمهور.



تامر حسنى

وطرح النجم تامر حسني فيديو كليب أغنيته الجديدة "يا فرحة"، الأسبوع الماضى، من كلماته وألحانه، وتوزيع على فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه، وطرح الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

ومؤخرا تألق النجم تامر حسنى بحفله بمركز المنارة بالتجمع ىالخامس، والذي شهد حضور جماهيري كبير، قدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة وأغانى ألبومه الأخير "خليك فولاذى"، ونشر تامرعبر حسابه بموقع "انستجرام"، صور من الحفل، مصوبة بتعليق :" مليون شكراً لأعظم جماهير في الدنيا اللي شرفوني امبارح في حفلتي بالمنارة".

يذكر أن آخر أعمال النجم تامر حسنى السينمائية فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كل من: حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

وتدور أحداثه حول حسن، الذى يُصاب إصابة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.