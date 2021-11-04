إيرادات الأربعاء.. "فرق خبرة" الأول و"عروستي" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 9 أفلام، هي: "فرق خبرة"، "عروستي"، "ماكو"، "200 جنيه"، "موسى"، "العارف- عودة يونس"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"مش أنا"، "الإنس والنمس"، وحققت الأفلام التسعة مجتمعة أمس الأربعاء 3 نوفمبر إيرادا بلغ 341 ألفًا و134 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فرق خبرة

فاز فيلم "فرق خبرة" بالمركز الأول، بعد تحقيقه 117 ألفًا و723 جنيها.

"فرق خبرة" تأليف وإخراج شريف نجيب، بطولة محمد الشرنوبي، هدى المفتي، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي.

عروستي

احتل فيلم "عروستي" المركز الثاني في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، وحقق 90 ألفا و175 جنيهًا.

"عروستي" تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، مروان يونس، زينب غريب، ندى أكرم.

الإنس والنمس

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم "الإنس والنمس"، محققًا 53 ألفا و71 جنيها.

الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

العارف

في المركز الرابع يأتي فيلم "العارف- عودة يونس"، والذي حقق إيرادا قُدر بـ35 ألفا و575 جنيها.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحصل على المركز الخامس فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 16 ألفًا و665 جنيها.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

ماكو

فاز بالمركز السادس فيلم "ماكو" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 14 ألفًا و845 جنيها.

"ماكو" إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، بطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي .

مش أنا

احتل المركز السابع فيلم "مش أنا"، وبلغت إيراداته أمس 5 آلاف و566 جنيها.

"مش أنا" تأليف تامر حسني، إخراج سارة توفيق، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني.

موسى

وجاء في المركز الثامن فيلم "موسى"، بعد تحقيقه 4 آلاف و379 جنيها.

"موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، صلاح عبدالله، صبري فواز.

200 جنيه

وذهب المركز التاسع لفيلم "200 جنيه"، بعد تحقيقه 2935 جنيهًا.

"200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، غادة عادل، ليلى علوي، هاني رمزي، أحمد آدم، أحمد السعدني، أحمد رزق، مي سليم، دينا فؤاد.