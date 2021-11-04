صور| تشييع جثمان صباح فخري ووضع العلم السوري على نعشه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شيع الشعب السوري، عصر اليوم الخميس، جثمان الفنان السوري الكبير صباح فخري، لمثواه الأخير.

وانطلق تشييع الجثمان من مستشفى الشامي في العاصمة دمشق، اليوم، بسبب توافد عديد من محبي الراحل على الجنازة، ومر الجثمان بساحة الأمويين وصولًا إلى جسر الثورة، باتجاه مدينة حلب.

تم أداء صلاة الجنازة على الراحل في جامع عبدالله بن عباس، عقب صلاة العصر، وشيع السوريون الراحل في موكب مهيب وحاشد، وزُين النعش بالعلم السوري، وسط حضور عدد من الفنانين ومسؤولون كبار بالدولة.

وذكرت مصادر إعلامية سورية بينها وكالة أنباء سانا، أن مراسم التشييع حضرها منصور عزام، ممثلًا عن الرئيس بشار الأسد، بالإضافة لحشد من الوزراء والسفراء، وأيضًا عدد من القيادات المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي وغيرهم من نجوم الفن.

ورحل الفنان الكبير صباح فخري، عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، عن عُمر ناهز الـ 88 عامًا، بعد معاناة مع المرض.